Липецкий губернатор намерен выдвинуть своего заместителя на пост сенатора

ТАСС, 29 июня. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассматривает кандидатуру своего заместителя Дмитрия Аверова для назначения сенатором от региона вместо досрочно сложившего полномочия Олега Королева, сообщил ТАСС источник в администрации Липецкой области.

Совет Федерации 23 июня досрочно прекратил полномочия сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева, который в мае стал участником ДТП в Липецке.

"Глава администрации Липецкой области рассматривает на должность сенатора заместителя главы администрации Аверова. Сейчас идет процесс согласования, сбор документов и так далее. Как только это завершат, о назначении будет объявлено официально", - сказал собеседник агентства.

Ранее Королев написал заявление о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья. По его словам, он решил досрочно покинуть Совфед по рекомендации врачей.

В мае в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах замечен автомобиль Lexus, который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обратится в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием.

Королев был назначен членом Совета Федерации от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года.