Песков: о разрядке в отношениях России и США после саммита в Женеве говорить рано

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Двусторонние отношения между РФ и США не изменились спустя две недели после саммита в Женеве, для разрядки должно пройти как минимум несколько месяцев. Об этом сообщил в вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"По российско-американским отношениям есть все-таки вопросы. Измениться за две недели что-то в российско-американских отношениях, наверное, не может. Знаете, [это], как запущенная болезнь: вы начинаете принимать лекарства, и эффект наступает только через несколько дней. Вот также и здесь, нужно ждать какое-то количество месяцев до того, как мы почувствуем какую-то не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двухсторонних отношениях", - сказал он.

Песков отметил, что тема двусторонних отношений волнует россиян, и они задают вопросы по ним для программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая состоится 30 июня. При этом он подчеркнул, что по международной повестке вопросов гораздо меньше. "Международные дела волнуют россиян гораздо меньше, и это тоже, кстати, наверное, примечательная сторона нынешнего года, потому что обычно их больше <...> Сейчас россияне все-таки заботятся о своих проблемах, что, наверное, объяснимо в такой посткризисный год", - добавил пресс-секретарь.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит на высшем уровне. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США также намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями. Стороны также договорились о возвращении послов обеих стран к местам их службы в Москве и Вашингтоне.