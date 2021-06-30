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Совет Госдумы направил в кабмин и регионы внесенные законопроекты

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что работа над этими документами не должна прерываться в летнее время

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Совет Госдумы на заседании в среду обсудил 49 недавно внесенных законопроектов и отправил их в рассылку для получения отзывов и предложений. Об этом журналистам сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

"Состоялось дополнительное заседание Совета Государственной думы, в ходе которого мы рассмотрели 49 законопроектов. Среди них 25 законодательных инициатив правительства, 17 - депутатов и сенаторов, семь проектов подготовили региональные парламенты", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что "работа над законопроектами не должна прерываться в летнее время", поэтому Совет направил поступившие инициативы в регионы, правительство, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты для подготовки отзывов и предложений. "Это необходимо еще и потому, что значительная часть законопроектов относится к предмету совместного ведения и в соответствии с законодательством требует предварительного обсуждения в регионах", - пояснил он.

"Это позволит избранным на выборах в сентябре депутатам сразу приступить к их рассмотрению", - резюмировал Володин.

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