В МИД РФ обсудили с верховным комиссаром ООН по делам беженцев двустороннее взаимодействие

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди обсудили перспективы двустороннего взаимодействия, гуманитарные аспекты нагорнокарабахского урегулирования и некоторые другие вопросы.

"Предметно обсуждалась проблематика положения беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства в мире, а также перспективы взаимодействия России с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ. - Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам нагорнокарабахского урегулирования, репатриации сирийцев, оказанию помощи населению с юго-востока Украины, сокращению безгражданства в странах Прибалтики".

На Смоленской площади указали, что обе стороны подтвердили нацеленность на продолжение конструктивного и эффективного взаимодействия.

Консультации прошли 28 июня.