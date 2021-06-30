Песков заявил, что США не отказываются от планов по сдерживанию России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. США не отказываются от планов по сдерживанию России, что негативно влияет на двусторонние отношения. Об этом в среду в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто - я имею в виду наших американских товарищей - не отказывался от планов по сдерживанию России. Это не может не иметь негативных последствий", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что международной проблематики "не так много" среди вопросов, поступающих к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. "Международные дела, наверное, в меньшей степени интересуют россиян, судя по тем вопросам, которые мы видели", - сказал он. При этом представитель Кремля назвал отношения Москвы и Вашингтона "системообразующими с точки зрения международной стабильности, стратегической стабильности", констатировав, что по данной теме "какие-то вопросы есть".

На вопрос, повлияла ли недавняя встреча Путина с американским коллегой Джо Байденом на темы, волнующие россиян, Песков признался, что не думает, что для россиян это главное событие. "Оно важное, но оно далеко не главное. Наверное, развитие нашей страны, выход из кризиса - это главнее, чем международные дела", - полагает он.

Говоря об отношениях РФ и США после переговоров лидеров стран 16 июня в Женеве, представитель Кремля заметил, что "так быстро ничего измениться не может". "Есть определенная инертность", - сказал он. "И просто нужно время, чтобы те понимания, которые были достигнуты между двумя президентами в Женеве, чтобы они проросли через бюрократические препоны и действительно были приняты в работу", - подчеркнул Песков.

"Мы знаем, что наш президент неоднократно говорил о готовности идти так далеко в развитии двусторонних отношений, насколько к этому готовы наши визави, насколько они готовы будет зависеть от политической воли", - отметил представитель Кремля.