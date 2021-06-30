Лавров обозначил задачу РФ укрепить деполитизированный диалог в Черноморском регионе

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия в период своего председательства в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) будет работать над укреплением деполитизированного, прагматичного диалога и экономического сотрудничества в Черноморском регионе. Такую задачу, как указывается в сообщении МИД РФ, обозначил на прошедшем в среду заседании Совета министров иностранных дел государств - членов ОЧЭС глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"В ходе мероприятия состоялось обсуждение вопросов подготовки к тридцатилетнему юбилею ЧЭС в 2022 году, на вторую половину которого выпадает российское председательство в Организации. Сергей Лавров заявил его основную тему - взаимосвязанность в контексте задач развития международной торговли и транспортного сообщения с учетом факторов перехода к зеленой экономике и цифровой трансформации, - сообщили в министерстве. - Министр также обозначил в качестве задачи России на период работы во главе ЧЭС укрепление деполитизированного, прагматичного диалога и экономического сотрудничества в Черноморском регионе".

На Смоленской площади отметили, что на заседании состоялось утверждение избранного на пост генсека организации бывшего министра иностранных дел Румынии Лазара Комэнеску.

ОЧЭС - созданное в 1992 году по инициативе Турции региональное экономическое объединение 12 государств Причерноморья и Южных Балкан.