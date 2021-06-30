{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прямая линия с президентом РФ
Обновлено 

Мишустин представит предложения по кураторству вице-премьерами территорий

По словам президента России Владимира Путина, премьер представит предложения, связанные с тем, чтобы руководители правительства, вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин представит предложения по кураторству вице-премьерами конкретных территорий, заявил президент РФ Владимир Путин в среду во время прямой линии.

"У нас действительно есть такая практика по Дальнему Востоку и по Арктике <…> Совсем недавно мы с руководством правительства на этот счет говорили - в целом практика себя оправдывает. И договорились о том, что председатель правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы руководители правительства, вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
Прямая линия с президентом РФ
Путин рассчитывает на "более благообразное" мироустройство и нормальные отношения РФ и США
Читать полностью