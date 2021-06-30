Мишустин представит предложения по кураторству вице-премьерами территорий

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин представит предложения по кураторству вице-премьерами конкретных территорий, заявил президент РФ Владимир Путин в среду во время прямой линии.

"У нас действительно есть такая практика по Дальнему Востоку и по Арктике <…> Совсем недавно мы с руководством правительства на этот счет говорили - в целом практика себя оправдывает. И договорились о том, что председатель правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы руководители правительства, вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий", - сказал Путин.