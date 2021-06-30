"Коммунисты России" предложат левым партиям разделить округа на выборах

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Партия "Коммунисты России" намерена предложить КПРФ и "Справедливой России - За правду" обсудить разделение между собой одномандатных округов на выборах в Госдуму в сентябре для совместной поддержки кандидатов. Об этом журналистам в среду сообщил председатель ЦК "Коммунистов России" Максим Сурайкин.

По его словам, партия всегда предлагала "и КПРФ, и "Справедливой России", и другим незарегистрированным коммунистическим, марксистским организациям объединиться в единый левый красный фронт". Сурайкин напомнил, что в 2019 году на выборах в Мосгордуму "Коммунисты России" обратились к КПРФ с предложением договориться о поддержке обеими партиями сильных кандидатов одной из них в округах.

"Сейчас к нам пока никто не обращался, но я думаю, что мы выступим с этим обращением, потому что по законодательству сейчас юридически нет возможности создать какое-то юридическое образование как блок, но он может быть вполне неформальным. Ничто не мешает КПРФ, "Справедливой России" и нам объединиться, обсудить ситуацию по каждому избирательному округу и договориться о едином фронте кандидатов", - сказал лидер партии.

При этом он заметил, что на КПРФ и справороссов влияют другие силы, они могут не отреагировать на такую инициативу. "Но мы будем добиваться и пытаться создать единый коммунистический левый фронт в стране для того, чтобы левые силы набрали большинство в Государственной думе", - заключил Сурайкин.