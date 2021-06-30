Медведев сообщил, что СБ обсудит проблему незаконного оборота оружия на совещании у Путина

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Проблема незаконного оборота оружия будет в ближайшее время обсуждаться на совещании у президента России Владимира Путина с членами Совбеза РФ. Об этом замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил в среду на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в России.

"Если говорить о незаконном обороте оружия, то этот вопрос также будет обсуждаться в ближайшее время на оперативном совещании Совета безопасности под руководством президента", - сказал Медведев.

Замглавы СБ РФ подчеркнул, что в целом тема оборота оружия находится в зоне пристального внимания "в силу известных преступных актов последнего времени". "Изменилось здесь законодательство. Сегодня правоохранительные органы продолжают в большом количестве изымать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, как в рамках контртеррористических мероприятий, так и в результате оперативно-служебной деятельности. За пять месяцев таких преступлений зарегистрировано больше на 5%. Выросло также количество фактов незаконного изготовления оружия", - констатировал Медведев.

Он отметил, что несмотря на принятие достаточно значимых решений в этой сфере, "нужно за ситуацией самым внимательным образом не только наблюдать, но и пресекать такого рода акты незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Медведев добавил, что в этом направлении есть отдельная задача по работе с коллегами из СНГ, ОДКБ и ЕАЭС по перекрытию каналов поставок оружия через государственную границу РФ.