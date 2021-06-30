Съезд "Коммунистов России" утвердил партийный список на выборы в Госдуму

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Делегаты съезда партии "Коммунисты России" в среду приняли решение о ее участии в выборах в Госдуму восьмого созыва и утвердили партийный список кандидатов из 400 человек.

"У нас есть общефедеральная группа и 68 региональных групп", - сообщил председатель партии Максим Сурайкин. По его словам, в общий список входят 400 человек. Лидер партии при этом уточнил, что кандидаты по одномандатным округам будут выдвинуты на другом этапе съезда. Закон позволяет таким кандидатам подать документы в Центризбирком РФ до 23 июля.

Общефедеральную часть списка возглавили сам Сурайкин, его первый заместитель Руслан Хугаев и зампредседателя партии Илья Ульянов. Туда также вошли зампредседателя партии, исполнительный секретарь ЦК Сергей Малинкович, первый зампред партии Ярослав Сидоров, зампредседателя Чермен Хугаев.

Как отметил Сурайкин в беседе с журналистами, в списке "нет ни олигархов, ни звезд шоу, ни прочих медийных личностей, которых часто буржуазные партии используют для самопиара и фактически введения в заблуждение избирателей". "Это наши коммунисты, которые годами в партии подтвердили свою приверженность убеждениям и борьбе", - указал он.

Лидер партии также сообщил, что список кандидатов по одномандатным избирательным округам будет утвержден позже. По его словам, было принято решение разделить эти этапы, так как "общефедеральный список более понятен", региональные комитеты предложили свои кандидатуры (более 800 человек), после чего партия отобрала "лучших боевых товарищей". "По округам тоже много кандидатов. Более 225. Решили дать немножко времени партии, региональным комитетам, посоветоваться с общественными организациями, которые нас поддерживают, определить по каждому округу кандидата, который имеет возможность побороться и победить в округе", - пояснил политик. Следующий этап съезда пройдет "примерно через неделю", добавил он.

"Коммунисты России" имеют депутатов в региональных парламентах и обладают так называемой парламентской льготой. Это означает, что партии для участия в выборах не нужно собирать подписи.