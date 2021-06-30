Небензя заявил, что Россия не согласна с предложениями по трансграничной помощи в Сирии

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Россия не поддерживает предложения по трансграничной помощи в Сирии, которые предусматривают сохранение действующего сейчас пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе с Турцией и возобновление работы пункта "Эль-Ярубия" на границе с Ираком на год. С таким заявлением выступил в среду на брифинге постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Вы знаете, что наши коллеги в Совете Безопасности разработали проект [резолюции], который впервые будет обсуждаться сегодня. Еще в самом начале мы говорили о том, что заявления наших партнеров по возобновлению работы трансграничных переходов - это плохая идея", - отметил Небензя.

Дипломат отметил, что механизм трансграничной помощи "полностью нарушает принципы оказания гуманитарной помощи и нормы международного гуманитарного права". "Когда мы в прошлом году продлевали трансграничную помощь на год - до 10 июля - мы дали понять, что, помимо трансграничной помощи, необходимо добиться того, чтобы поддержка стабильно оказывалась через линии соприкосновения, с территории Сирии", - указал постпред РФ при ООН. При этом он не дал окончательного ответа на вопрос, следует ли закрыть все пункты пропуска на границах Сирии.

Ранее стало известно, что первый вариант резолюции Совета Безопасности ООН по трансграничной помощи Сирии предполагает сохранение пункта пропуска "Баб-эль-Хава" и возобновление работы пункта "Эль-Ярубия". При этом он не предусматривает возобновление работы второго КПП на границе с Турцией "Баб-эс-Салям", который как и "Баб-эль-Хава" мог бы использоваться для доставки гуманитарной помощи в провинцию Идлиб.

Представленный в пятницу группой европейских стран в Совбезе проект резолюции не является окончательным и вряд ли дойдет даже до голосования. Он станет отправной точкой для дальнейших дискуссий относительно судьбы механизма трансграничной помощи. США настаивают на том, чтобы возобновить работу всех пунктов пропуска. Россия указывает, что помощь может доставляться централизованно и под контролем Дамаска даже в районы, находящиеся под контролем оппозиции, а значит механизм, который был полезен во время борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), уже не нужен.

Судьба механизма трансграничной помощи будет решена в ближайшие две недели. Мандат на работу "Баб-эль-Хавы" истекает 10 июля. Поскольку эта дата приходится на субботу, когда заседания СБ ООН не проводятся, голосование по окончательному проекту резолюции - или нескольким проектам - состоится не позднее 9 июля.