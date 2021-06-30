Спецпосланник генсека ООН по Сирии может посетить Россию в июле

АНТАЛЬЯ, 30 июня. /ТАСС/. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен может совершить визит в РФ в июле. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Мы пригласили господина Педерсена в РФ с очередным визитом. Сейчас согласовываем сроки. Видимо, это будет уже в июле", - сказал Лавров.

Как отметил министр, перед Педерсеном стоит задача стимулировать сирийские стороны к диалогу: "Именно такими должны быть действия господина Педерсена и его команды. Не навязывать сторонам свое видение, а помогать им достигать общего согласия. Это непросто, там очень много накопилось взаимного недоверия с обеих сторон: и со стороны правительства, и со стороны оппозиции. Но на то и дипломатия, чтобы искать пути [решения] такого рода проблем, такого рода барьеры преодолевать".