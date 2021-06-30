Лавров отметил необходимость провести выборы в Ливии в конце декабря

АНТАЛЬЯ, 30 июня. /ТАСС/. Парламентские и президентские выборы в Ливии необходимо провести в конце декабря в соответствии с имеющимися договоренностями. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы хотим, чтобы договоренности, которые были прошлой осенью в Женеве под эгидой ООН достигнуты, выполнялись. Это предполагает формирование законодательных основ для конституционной реформы, для проведения выборов. И сделать это надо в срок, чтобы успеть организовать голосование в конце декабря, как об этом условились сами ливийцы", - сказал он.

К процессу урегулирования должны быть подключены все силы ливийского общества, в том числе представители Ливийской национальной армии и "бывшего режима, которые по-прежнему пользуются существенным влиянием в ливийском народе", добавил министр.

На Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии в феврале этого года были утверждены глава правительства Ливии и представители Президентского совета в составе трех человек. Главной задачей этих переходных органов власти является подготовка и проведение в соответствии с утвержденной до этого дорожной картой парламентских и президентских выборов в стране 24 декабря 2021 года.