В Калининградской области выборы всех уровней назначили на 19 сентября

КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Городской совет Калининграда назначил выборы нового состава депутатов на единый день голосования - 19 сентября. В регионе определена дата проведения голосования на выборах всех уровней, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе облизбиркома.

"Городской совет депутатов Калининграда 30 июня принял решение о назначении выборов депутатов нового созыва на 19 сентября. <...> В области определены даты проведения голосования на выборах всех уровней - они состоятся в единый день голосования", - сказал представитель пресс-службы.

В Калининграде изберут 27 депутатов городского совета. Для проведения выборов в 2021 году образовали 27 одномандатных избирательных округов, выборы пройдут по мажоритарной системе. Численность избирателей, зарегистрированных на территории городского округа, по состоянию на 1 января 2021 года - 408 659 человек, уточнили в облизбиркоме.

В единый день голосования, 19 сентября, в области пройдут основные выборы депутатов городских и окружных советов в Калининграде, Багратионовском, Гурьевском, Краснознаменском, Неманском, Правдинском и Мамоновском городских округах. В Янтарном городском округе состоятся дополнительные выборы депутата окружного Совета по одномандатным избирательным округам № 11 и № 5.

Также состоятся выборы 40 депутатов областной думы, которые пройдут по пропорциональной (смешанной) избирательной системе. 20 депутатов в новый созыв областного парламента предстоит избрать по партийным спискам, еще 20 - в одномандатных избирательных округах.

Также в регионе состоятся выборы депутатов Государственной думы России по единому округу, а также по двум одномандатным округам на территории Калининградской области: № 97 и № 98. Для голосования на выборах депутатов Госдумы к одномандатным округам присоединят голоса граждан России, живущих за рубежом. К одномандатному округу № 97 отнесены граждане России, проживающие в Греции и в Таджикистане, к одномандатному округу № 98 - избиратели из Молдавии. На 1 января 2021 года численность избирателей Калининградской области - 816 762 человека.