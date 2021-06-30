Небензя: контуры договоренности по возвращению США к сделке с Ираном просматриваются

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Контуры договоренности по восстановлению в полной мере иранской ядерной сделки уже просматриваются на переговорах в австрийской столице. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"В Вене полным ходом идет дипломатический процесс по восстановлению полноценного Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Уже просматриваются контуры будущей договоренности. Есть общее понимание, как двигаться к конечной цели", - сказал он.