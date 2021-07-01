Володин проведет в Душанбе заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

ДУШАНБЕ, 1 июля. /ТАСС/. Заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) пройдет в четверг в Душанбе под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В заседании примут участие председатель парламента Армении, спикеры нижних палат парламентов России, Белоруссии, Казахстана, Афганистана (страна-наблюдатель в ОДКБ) председатель верхней палаты парламента Таджикистана, заместитель главы парламента Сербии (страна-наблюдатель), а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов. В повестке дня заседания - вопросы гармонизации национальных законодательств государств-участников организации в период 2021-2025 годов. Как уточнил журналистам глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, в ходе встречи также будет обсуждаться ситуация в Афганистане.

Утром главы парламентских делегаций стран-членов ПА ОДКБ, включая Володина, проведут встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Затем делегация РФ примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику национальному герою Таджикистана Исмаилу Сомони.

Кроме того, у председателя Госдумы запланированы двусторонние встречи с главой верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали и спикером нижней палаты парламента Афганистана Мир Рахманом Рахмани.

Российская делегация прилетела в Душанбе в среду вечером. В ее состав, помимо Володина, вошли глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, депутаты Константин Затулин, Дмитрий Новиков, Анатолий Выборный, Зураб Макиев и Рахим Азимов. Одним бортом с делегацией РФ в столицу Таджикистана прибыл и спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.

Совет ПА ОДКБ организует деятельность ассамблеи и состоит из руководителей парламентов (руководителей палат парламентов) Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В настоящее время в ПА ОДКБ председательствует спикер Госдумы.