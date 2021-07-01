Закон о праве крымчан занимать государственные и муниципальные должности вступил в силу

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Закон о праве жителей Крыма и Севастополя, которые получили российское гражданство до воссоединения полуострова с РФ, стать государственными и муниципальными служащими вступил в силу в четверг. Он устраняет правовую коллизию для граждан РФ, отказавшихся от украинского гражданства, заявила ТАСС член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от региона Ольга Ковитиди.

"Данный закон закрепляет безапелляционные гарантии соблюдения прав жителей Республики Крым, отказавшихся от украинского гражданства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Непризнание Украиной результатов общекрымского референдума существенно осложняет процесс отказа от гражданства Украины, поскольку на территории данного государства граждане РФ, заявившие о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства, не признаются вышедшими из гражданства. Факт непризнания волеизъявления граждан Российской Федерации, заявивших о нежелании состоять в гражданстве Украины, создает некую правовую коллизию, свидетельствующую как об отсутствии, так и о наличии гражданства Украины с точки зрения двух государств", - сказала Ковитиди.

По мнению сенатора, поправки подтверждают юридическую значимость заявления граждан Российской Федерации о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства.

Действующей редакцией российской конституции установлен запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей. Между тем для жителей Крыма и Севастополя существуют сложности с оформлением отказа от украинского гражданства. 2 июня Совет Федерации одобрил закон о праве крымчан на замещение государственных и муниципальных должностей даже в том случае, если они по не зависящим от них причинам не смогли выйти из гражданства Украины. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее сообщал, что закон может коснуться более 12,5 тыс. жителей полуострова.

Документ также уточняет, что лица, получившие российское гражданство до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт постоянного проживания на территории Крыма или Севастополя на день принятия этих территорий в состав РФ.