Путин одобрил ратификацию протокола о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с наркотрафиком

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола об изменениях в соглашении о сотрудничестве стран - членов СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Соответствующее соглашение было заключено 30 ноября 2000 года. Протокол о внесении изменений в него был подписан 25 октября 2019 года в Москве на заседании Совета глав правительств СНГ.

Документом вводятся новые формы сотрудничества, предусматривающие проведение совместных профилактических и оперативно-разыскных мероприятий, спецопераций по выявлению, пресечению каналов транспортировки наркотиков через госграницы стран - членов СНГ, по пресечению использования банковских, коммерческих и других структур для отмывания доходов от незаконной наркоторговли, ликвидации подпольных нарколабораторий, по уничтожению незаконных посевов наркосодержащих культур, пресечению использования интернета для распространения наркотиков.

Также протокол конкретизирует перечень оперативной, статистической, научно-методической и иной информации о состоянии преступности в этой сфере, которой обмениваются стороны соглашения.