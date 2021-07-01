Бесплатная агитация на выборах будет вестись на пяти телеканалах и в 12 печатных СМИ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг утвердил список общероссийских государственных теле- и радиоканалов и печатных изданий, которые будут предоставлять эфир и печатные площади для предвыборной агитации, в том числе бесплатной.

По закону за 28 дней до дня голосования начинается период агитации в СМИ. Зарегистрированные для участия в выборах партии по жребию получат равное бесплатное эфирное время и печатные площади в государственных общедоступных СМИ. Перечень этих средств массовой информации должен быть опубликован в "Парламентской газете" и "Российской газете" не позднее 2 июля.

Согласно постановлению ЦИК, в перечень общедоступных каналов с госучастием вошли телеканалы холдинга ВГТРК ("Россия-1", "Россия-24", "Культура"), "Первый канал", "ТВ Центр", "Карусель", "Звезда", ОТР, Russia Today и его подразделения, вещающие на разные страны. Всего в списке 15 пунктов, но бесплатная агитация будет вестись на пяти каналах: "Россия-1", "Россия-24", Первый канал, "ТВ Центр" и ОТР, остальные являются специализированными. Среди радиостанций, на которых будет в обязательном порядке вестись агитация, - "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ".

В список общероссийских государственных печатных СМИ вошли 17 изданий, в частности, "Российская газета", "Парламентская газета", "Башкортостан", "Республика Башкортостан", "Кызыл тан", "Омет", "Толон", "Крымская газета", "Вечерняя Москва", "Тихоокеанская звезда", "Молодежная газета", "Чувашская женщина", "Москвичка", "Красная звезда", "Щит и меч", "Граница России", "Родина". Последние пять изданий являются специализированными, поэтому бесплатная агитация будет вестись в 12 федеральных печатных СМИ.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.