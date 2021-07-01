ЦИК откроет горячую линию для сотрудников избиркомов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. ЦИК России подготовит специальные информационные материалы по избирательной кампании и откроет горячую линию для сотрудников избиркомов, которые будут работать на сентябрьских выборах. Об этом сообщила в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии, где в окончательном виде утверждалось положение о голосовании на выборах в сентябре 2021 года.

Зампред ЦИК Николай Булаев предложил подготовить для сотрудников избирательной системы "простые информационные материалы, как и что должно происходить", которые призваны стать для них "настольной книгой". "Это должно быть доступно любому члену избирательных комиссий. Это важно, пусть посмотрят, как и что нужно делать, какие ошибки обычно совершаются", - пояснил он.

Инициативу поддержала Памфилова. "Чтобы вооружить наших членов [избирательных] комиссии, запустим горячую линию. И правовая помощь, и психологическая будет оказана, сделаем все для их стрессоустойчивости. Они должны знать номер горячей линии, знать, куда обратиться, каким образом вытаскивать нужную информацию", - заявила она. Памфилова добавила, что необходимо вооружить каждого члена избиркомов набором данных, "который надо на автомате знать".

"Как никогда кампания будет сложная, как никогда идет давление, [есть] желание ее дискредитировать. Мы должны принять этот бой и выдержать это ради стабильности в стране, проявить свою гражданскую ответственность, сделать честно, чисто, достойно, [чтобы] честно смотреть в глаза людям", - подчеркнула глава ЦИК.

Указом президента России Владимира Путина выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Ввиду пандемии коронавируса ЦИК РФ в рамках своих полномочий принял решение о проведении голосования в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.