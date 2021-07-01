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Путин: борьба с фальсификацией истории всегда должна оставаться в фокусе РФ и Белоруссии

Российский президент обратил внимание на то, что тесные дружеские узы между народами двух стран подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую - и семейным родством

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти России и Белоруссии всегда должны держать в фокусе такие вопросы, как сохранение исторической памяти, в том числе о событиях Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на онлайн-форуме регионов двух стран.

"Убежден: вопросы сохранения памяти о важнейших событиях нашего общего прошлого, недопущения попыток фальсификации истории, патриотического воспитания молодых людей всегда должны быть в фокусе нашего внимания", - сказал он.

Путин обратил внимание на то, что тесные дружеские узы между народами России и Белоруссии подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую - и семейным родством.

"Совсем недавно в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны мы отдали дань памяти защитникам Родины, их бессмертному подвигу, - напомнил российский президент. - Знаю, что в этом году в Брестской крепости, которая одной из первых приняла удар агрессора, прошли масштабные мемориальные мероприятия".

Быть наследниками поколения победителей, продолжил глава российского государства, не только большая честь, но и огромная ответственность за сохранение традиций боевого братства и взаимовыручки, закаленных в суровые военные годы.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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