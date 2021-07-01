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Путин поздравил белорусов с Днем независимости

День независимости Республики Беларусь отмечается 3 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан Белоруссии с наступающим Днем независимости страны.

"Наш форум проходит накануне Дня независимости Республики Беларусь, который отмечается 3 июля, в день освобождения в 1944 году города Минска от немецко-фашистских захватчиков", - сказал он, выступая на онлайн-форуме регионов России и Белоруссии. "Пользуясь случаем, хотел бы от души поздравить наших коллег, друзей, весь братский белорусский народ с предстоящим главным государственным праздником", - заявил российский лидер.

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Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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