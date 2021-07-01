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Пандемия COVID-19
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Песков заявил, что сроки очной встречи Путина и Си Цзиньпина пока трудно предположить

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сроки очной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут зависеть от эпидемиологической ситуации, однако лидеры поддерживают постоянный диалог. Об этом заявил в интервью Первому каналу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, пока трудно предположить", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли ожидать очной встречи Путина и Си Цзиньпина в этом году.

"Они настолько часто общаются, что отсутствие личной встречи никоим образом не тормозит двусторонние отношения", - подчеркнул Песков. Он обратил внимание на то, что "между Москвой и Пекином есть система связи, которая позволяет вести переговоры на высшем уровне с самой высокой степенью секретности".

По мнению представителя Кремля, "само наличие этой системы связи, этого "красного телефона" как раз тоже говорит об особом уровне связей с Китайской Народной Республикой".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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