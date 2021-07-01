Песков: стремление Украины в НАТО может перечеркнуть перспективы нормализации связей с РФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Стремление Украины в НАТО может усилить напряженность во всей Европе и перечеркнуть перспективы нормализации отношений между Москвой и Киевом. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу .

По его словам, Украина - не самостоятельное государство, она находится под прямым влиянием США. Песков отметил также, что Киев рассчитывает вступлением в "антироссийский военный союз" решить свои внутренние проблемы, в том числе - проблему Донбасса.

"Это является очень серьезным заблуждением. Устремление [Киева] в сторону НАТО, наоборот, может добавить больше нестабильности всему европейскому континенту. Фактически, может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряженности по всему периметру наших границ", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что для президента РФ Владимира Путина "это является очень большой, глубокой обеспокоенностью". "Это является причиной для принятия мер для обеспечения безопасности наших границ, по обеспечению паритета на европейском континенте. Ни у кого не должно быть сомнений, что президент Путин понимает всю потенциальную опасность таких устремлений Украины. Президент Путин и руководство России заранее занимаются архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных устремлений Украины", - заключил представитель Кремля.