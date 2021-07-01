Песков: в списке недружественных стран только те, кто переходят границы разумного с РФ

МОСКВА, 1 июля /ТАСС/. Россия не собирается включать в список недружественных стран большое число государств, в нем фигурируют только те, кто переходят границы разумного в своем недоброжелательном отношении к РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу в четверг.

"По списку все очевидно. Конечно же, никто не собирается злоупотреблять включением в этот список большого количества государств. Это список тех государств, которые действительно переходят границы разумного в недружественности к Российской Федерации", - отметил представитель Кремля.