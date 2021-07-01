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Володин предложил включить тему санэпидбезопасности в повестку ПА ОДКБ

Спикер Госдумы напомнил, что в декларации, подписанной президентами стран по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, "отмечается необходимость активизации сотрудничества для защиты здоровья и благополучия граждан при пандемии и других угрозах"

ДУШАНБЕ, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил включить тему законодательного обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в программу по сближению и гармонизации законодательства на 2021-2025 годы.

"Правильно будет, чтобы тема законодательного обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности была у нас в повестке. И в будущем мы должны этот вопрос мониторить", - отметил Володин в четверг на заседании Совета ПА ОДКБ в Душанбе.

Он напомнил, что в декларации, подписанной президентами стран по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, "отмечается необходимость активизации сотрудничества для защиты здоровья и благополучия граждан при пандемии и других угрозах".

"Давайте поручим профильным комиссиям к следующему заседанию Совета ПА ОДКБ включить этот вопрос в программу по сближению и гармонизации законодательства на 2021-2025 годы. Это позволит в рамках парламентского измерения реализовать решение, принятое главами наших государств", - подчеркнул Володин.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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