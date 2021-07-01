В ЦИК заявили, что почти 13,9 тыс. избирательных участков оснастят КОИБ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Почти 13,9 тыс. участковых избирательных комиссий, или около 15% от их общего числа в РФ, будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин в четверг в ходе лектория координационного совета по общественному контролю за голосованием в Общественной палате (ОП) РФ.

"Всего у нас в стране порядка 95 тыс. участковых избирательных комиссий, 2 802 территориальные избирательные комиссии. На сегодняшний момент мы располагаем комплексами обработки избирательных бюллетеней - 13 863. <…> Порядка 15% избирательных участков будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней", - сказал он.

"Мы в свою очередь КОИБ доработали с производителями таким образом, чтобы их можно было применять в течение трех дней", - добавил он.

Президент РФ 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.