Глава администрации Сакского района Крыма подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Глава администрации Сакского района Крыма Михаил Слободяник подал в отставку. Правоохранительные органы проведут проверку решений, связанных с изменением генплана района, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

"Сегодня провел встречу с главой администрации Сакского района Михаилом Дмитриевичем Слободяником. По результатам встречи Михаил Дмитриевич написал заявление об увольнении по собственному желанию. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации района", - написал Аксенов.

Он уточнил, что "причина отставки - слабое административное воздействие и невыполнение ряда поставленных задач". "В частности, есть претензии к генеральным планам прибрежных территорий населенных пунктов, а также большие вопросы по поводу хаотичной продажи прибрежных территорий при молчаливом согласии сотрудников администрации", - добавил Аксенов.

Также глава Крыма сообщил, что по его поручению создана рабочая группа из представителей МВД, ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета, которая будет проверять Сакский район. "Все решения, связанные с изменением генплана района, будут перепроверены. Результаты проверки будут опубликованы", - сообщил Аксенов.

Слободяник с 2012 по 2014 год работал заведующим машинным двором, механиком компании "Набис" в селе Ивановка. Затем стал председателем Ивановского сельского совета - главой администрации поселения. В этот же период он был избран депутатом и Сакского районного совета. Администрацию района он возглавляет с 7 ноября 2019 года.