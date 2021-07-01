Захарова: назначение представителя БиГ без консенсуса в ООН подрывает мирный процесс

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Попытки назначения на должность высокого представителя Боснии и Герцеговины (БиГ) без консенсуса в ООН не соответствуют интересам достижения мира и стабильности в этой стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"29 июня по инициативе РФ было проведено заседание СБ ООН по ситуации в Боснии и Герцеговине, основное внимание было уделено сюжету вокруг якобы состоявшегося назначения гражданина ФРГ Кристиана Шмида на должность высокого представителя по Боснии и Герцеговине. С российской стороны было акцентировано, что любой кандидат на эту должность без согласия СБ ООН и всех боснийских сторон не будет обладать не только легитимностью, но и достаточной политической поддержкой для реализации содействия постконфликтному урегулированию", - сказала она.

"К настоящему моменту такого согласия нет, - подчеркнула Захарова, - и попытки назначения на этот пост нового представителя в отсутствие консенсуса в руководящем комитете Совета по выполнению общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и в обход ООН несовместим с интересами достижения устойчивого мира и стабильности в этом государстве".