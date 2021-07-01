Захарова назвала неприемлемым видеообращение Мааса на конференции городов России и ФРГ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "неприемлемыми и провокативными" заявления министра иностранных дел Германии Хайко Мааса на открытии XVI Германо-российской конференции городов-партнеров в Калуге.

По словам дипломата, такая конференция создает благоприятную почву для регионального и муниципального сотрудничества, для народной дипломатии и положительно сказываются на экономических связях. "Однако на этом фоне ложкой дегтя в бочке меда и абсолютным диссонансом прозвучало видеообращение главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Начинал он за здравие, но завершил за упокой. К сожалению, он не удержался от очередной порции негативных заявлений в адрес нашей страны, и мы расцениваем эти заявления как неприемлемые и провокативные", - сказала она в четверг на брифинге.

28-30 июня в Калуге состоялась XVI Конференция городов - партнеров России и Германии. В своем обращении к участникам форума Маас отметил, что Германия и Россия сейчас "переживают бурные времена" в двусторонних отношениях. По его словам, "за последние месяцы дело снова дошло до потери доверия из-за усиления репрессий против оппозиции и гражданского общества в России или хакерских атак на цели в Германии и Европе".