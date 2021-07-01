Захарова заявила, что Россия фиксирует активность талибов на севере Афганистана

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия фиксирует рост активности талибов на севере Афганистана, но не склонна драматизировать ситуацию. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В целом не склонны драматизировать традиционное для данного периода года обострение вооруженного противостояния между правительственными силами и боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС)", - сказала она.

По словам Захаровой, активность талибов может привести к ухудшению гуманитарной ситуации в Афганистане.

"Нарастание боевой напряженности в провинциях Афганистана, которые граничат с центральноазиатскими государствами, может повлечь возникновение гуманитарного кризиса и рост числа беженцев в регионе, что, безусловно, вызывает нашу обеспокоенность", - сказала она.​​​​