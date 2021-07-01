Россия поддерживает призыв Совета Европы расследовать гибель цыгана в Теплице

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия разделяет позицию руководства Совета Европы в отношении смерти мужчины цыганского происхождения, задержанного полицией в Теплице, и призывает провести независимое расследование инцидента. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Случившееся идет в русле неблагоприятной ситуации в стране с правами цыганского меньшинства с проявлением и дискриминации, и сегрегации. Чехия регулярно подвергается критике специализированных международных структур - это и ОБСЕ, и Совет Европы, - сказала он. - Мне кажется, призывы к Праге неукоснительно соблюдать свои международно-правовые обязательства в вопросах борьбы с дискриминацией чешских граждан в сфере поощрения и соблюдения прав национальных меньшинств оправданы. Мы поддерживаем призыв руководства Совета Европы безотлагательно провести независимое расследование по факту смерти".

По словам Захаровой, внимание к инциденту удалось привлечь лишь с использованием ресурсов непосредственной цыганской общины. "В отличие от аналогичной ситуации в США эта ситуация не получила оценки ни со стороны государства, ни со стороны гражданского общества. Видимо, речь идет о системном проявлении ксенофобии, в том числе и к представителям цыган в Чехии, на которое международному сообществу стоит обратить особое внимание", - добавила дипломат.

Инцидент произошел 17 июня на одной из улиц Теплице. Мужчина отказался подчиниться трем полицейским, которые были вынуждены применить к нему силу и повалили на тротуар. Один из правоохранителей встал коленями на плечо и горло задержанному, после чего он умер. Инцидент сравнили с гибелью в Миннеаполисе 25 мая 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись произошедшего была выложена очевидцами в Facebook. СЕ потребовал от чешских властей немедленно и тщательно расследовать произошедшее.