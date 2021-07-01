Депутаты Думы Нилов и Драпеко пойдут от справороссов на выборы в Заксобрание Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Депутаты Государственной думы Олег Нилов и Елена Драпеко вошли в общегородскую часть списка кандидатов от партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в четверг в региональном отделении партии по итогам его XX конференции.

"Общегородская часть [списка]: Шишкина Марина Анатольевна (глава Санкт-Петербургского регионального отделения партии - прим. ТАСС), Нилов Олег Анатольевич, Драпеко Елена Григорьевна", - рассказала собеседница агентства. В рамках конференции также приняли решения о выдвижении кандидатов регионального отделения СРЗП на выборах депутатов Заксобрания Петербурга по одномандатным избирательным округам.

В список кандидатов вошли 85 человек. "В составе <…> - два депутата Государственной думы, два депутата Законодательного cобрания Санкт-Петербурга, 22 депутата муниципальных советов. Впервые баллотируются 12 кандидатов. Среди кандидатов есть учитель информатики, эколог, детский врач анестезиолог-реаниматолог, пять генеральных директоров, четыре адвоката, два журналиста. Важно, что в числе кандидатов партии пять многодетных отцов", - отметили в региональном отделении.

Кандидаты от партии "Новые люди"

1 июля также определилась с кандидатами в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва и партия "Новые люди". В их числе председатель регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов, врач Дарья Садовская, глава футбольного PR-агентства Игорь Шумилин, эколог Павел Брагин, рассказали ТАСС в региональном отделении партии. "Возглавил список кандидатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга предприниматель и общественный деятель Дмитрий Павлов", - отметил собеседник агентства.

Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга назначили на единый день голосования - 19 сентября.