Путин продлил на год срок службы своему помощнику Фурсенко

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продлил на год срок государственной службы своему помощнику Андрею Фурсенко, который в июле отметит 72-летие. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июля 2022 года помощнику президента РФ Фурсенко Андрею Александровичу", - говорится в документе.

Фурсенко родился 17 июля 1949 года в Ленинграде. С 2004 по 2012 год был министром образования и науки РФ. С 21 мая 2012 года перешел на работу в администрацию президента РФ, где занял пост помощника главы государства (13 июня 2018 года вновь назначен на эту должность). На этом посту Фурсенко курирует вопросы научных фондов и грантов для ученых.