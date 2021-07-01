Кандидат партии "Зеленые" подал документы на выдвижение в губернаторы Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ульяновской области в четверг приняла документы от кандидата от партии "Зеленые" Геннадия Бударина, который выдвигается на пост губернатора региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

"Кандидат от партии "Зеленые" Геннадий Бударин сегодня принес в избирательную комиссию Ульяновской области пакет документов на выдвижение на пост губернатора Ульяновской области", - отметили в пресс-службе.

Бударин написал на своей странице в Instagram, что благодарит партию за решение выдвинуть его кандидатуру. "Сегодня российская экологическая партия "Зеленые" выдвинула меня кандидатом на должность губернатора Ульяновской области. Спасибо за доверие", - отметил он.

Документы на выдвижение на пост губернатора Ульяновской области первым подал 24 июня кандидат от ЛДПР Сергей Маринин. 28 июня облизбирком принял документы от врио главы региона Алексея Русских (КПРФ), кандидата от партии "Родина" Ильдара Габитова и кандидата от партии "Новые люди" Светланы Горевой. Кандидат от "Яблока" Олег Горячев подал документы 29 июня, представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Маргарита Баржанова - 1 июля.

В облизбиркоме уточнили, что со дня своего выдвижения кандидат вправе осуществлять сбор подписей в поддержку своей кандидатуры. Для регистрации необходимо представить не менее 141 и не более 148 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований региона. Представить документы для регистрации в областную избирательную комиссию необходимо в срок с 9 по 18 июля.

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области назначили выборы губернатора региона на единый день голосования 19 сентября.