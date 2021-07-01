Лавров и Керри договорились продолжить интенсивные контакты России и США по климату

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента США Джон Керри обсудили в четверг по телефону российско-американское сотрудничество по климату и договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере в продолжение итогов саммита в Женеве.

"Условлено продолжить интенсивные двусторонние контакты по климатической проблематике в контексте ее обсуждения президентами России и США на саммите в Женеве с акцентом на необходимость наращивания российско-американского взаимодействия", - говорится в сообщении МИД РФ. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Лавров и Керри также затронули вопросы российско-американского сотрудничества в области реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) в контексте подготовки к 26-й сессии конференции сторон РКИК в Глазго.

16 июня в Женеве прошел российско-американский саммит, инициатива проведения которого исходила от Вашингтона. Глава российского государства и президент США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. По итогам встречи лидеры договорились, в частности, о возвращении послов РФ и США к местам работы.