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Единый день голосования

Жириновский возглавил список кандидатов от ЛДПР на выборах в заксобрание Петербурга

Выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга назначены на единый день голосования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил общегородскую часть списка кандидатов от партии на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга седьмого созыва. Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении партии по итогам его конференции.

"Общегородская часть: Жириновский Владимир Вольфович, Ломакин Юрий Николаевич (координатор петербургской ЛДПР - прим. ТАСС), Иткин Павел Михайлович (депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва, руководитель фракции ЛДПР - прим. ТАСС)", - рассказали в отделении партии.

Выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга назначены на единый день голосования - 19 сентября.

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Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияЕдиный день голосованияСанкт-Петербург
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