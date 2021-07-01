Захарова: Украина не избавилась от доминирования олигархов, несмотря на обещания властей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Слова покидающего пост постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана свидетельствуют, что киевское руководство не избавило страну от коррупции, доминирования олигархов и проблем с верховенством права, несмотря на свои обещания. Об этом написала в четверг в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала на замечания по ситуации в экономике Украины, которые Люнгман высказал в интервью англоязычному украинскому изданию Kyiv Post.

"Финансист старался быть сдержанным в формулировках. Деньги любят тишину, а МВФ любит большую тишину. Он призывал к улучшению инвестиционного климата, мягко намекал на то, что потенциальные инвесторы "из раза в раз" выражают свою обеспокоенность ситуацией с верховенством права в стране, имущественными правами, коррупцией", - отметила Захарова.

По ее словам, бывший постпред Международного валютного фонда "прочитал краткую лекцию по экономике", обратив внимание на то, что доминирование олигархов и бизнес-сообществ является тормозом для инвестиций. Захарова добавила, что Люнгман проявил деликатность и в этом моменте не стал пояснять, какую страну он имел в виду. "В общем, путь государства к финансовой самостоятельности и экономической стабильности предстоит еще, если выражаться аккуратными фразами шведа, долгий", - заключила Захарова.

Она также привела несколько цитат президента Украины Владимира Зеленского и лозунгов правящей партии "Слуга народа", обещавших, как до, так и после победы на выборах, остановить коррупцию и бороться с властью олигархов. По ее словам, самым запоминающимися стали слова Василия Голобородько - героя Зеленского в сериале "Слуга народа" - о том, что украинцам приходится выбирать меньшее зло из двух никудышных кандидатов, которые, придя к власти, продолжают врать и воровать.