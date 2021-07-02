Лавров и глава МИД Бахрейна обсудят в Москве торговые связи и региональную проблематику

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу переговоры со своим бахрейнским коллегой Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни, который находится в Москве с рабочим визитом.

Это вторая поездка аз-Заяни в Россию с момента назначения главой МИД королевства в феврале 2020 года. В июне этого года он участвовал в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

Предстоящая встреча министров, как предполагается, будет способствовать поддержанию доверительного политического диалога по региональной и международной проблематике и позволит обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-бахрейнских отношений.

Взаимовыгодные связи

В прошлом году дипломатическим отношениям между двумя странами исполнилось 30 лет. Как отмечается в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении посольства королевства в РФ, десятилетия сотрудничества принесли пользу обеим странам.

В МИД РФ подчеркнули, что Москву и Манаму связывают традиционно дружественные связи, страны поддерживают регулярный политический диалог на различных уровнях. Встреча министров позволит обстоятельно обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития всего комплекса сотрудничества, ход практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе контактов президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы.

На Смоленской площади подчеркнули, что рассматривают визит аз-Заяни в качестве еще одного важного шага на пути наращивания двусторонних многоплановых связей, содействия укреплению мира и стабильности в зоне Персидского залива и продвижения во всем Ближневосточном регионе в целом созидательной повестки.

Деловое взаимодействие: торговля и авиасообщение

Как сообщили ТАСС в посольстве Бахрейна в Москве, среди наиболее важных вопросов министры обсудят возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, прерванного из-за пандемии. Кроме того, глава МИД королевства намерен поднять вопрос продолжения обучения в РФ бахрейнских студентов.

Особое внимание на переговорах, как ожидается, будет уделено задачам планомерного увеличения объемов взаимной торговли и инвестиционного партнерства, активизации работы межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и наращивания межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.

В МИД РФ обратили внимание, что по итогам 2020 года из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры и падения мировых цен на энергоносители, связанных с пандемией коронавируса, объем двусторонней торговли снизился на 53% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $21,3 млн.

В этой связи важная роль в активизации товарообмена отводится двусторонней межправительственной комиссии. В настоящее время прорабатывается вопрос организации в Манаме ее третьего заседания.

Совершенствуется и двусторонняя договорно-правовая база отношений. Так, в мае госкорпорация "Роскосмос" и Национальное агентство космических наук Королевства Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Министр транспорта и телекоммуникаций Бахрейна Камаль бен Ахмед Мухаммед подчеркивал, что документ станет основой для сотрудничества в области космоса между двумя государствами.

Кроме того, продолжается согласование межправительственных и межведомственных документов в таможенной, транспортной сферах, в области промышленной кооперации, здравоохранения и ряде других.

Производство "Спутника V"

Не останется без внимания и сотрудничество в борьбе с пандемией. Власти Бахрейна уже одобрили использование в королевстве российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". "Спутник V" уже продемонстрировал эффективность в 94,3%.

Хорошими темпами развивается и взаимодействие по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнского суверенного фонда "Мумталакат". Так, РФПИ, фонд "Мумталакат" и "Биннофарм Групп" (входит в АФК "Система") договорились о строительстве предприятия по производству вакцины "Спутник V" в королевстве. Ожидается, что продукция данного предприятия будет поставляться на рынки Ближнего Востока и Северной Африки.

Согласно сообщению бахрейнского диппредставительства в Москве, Бахрейн с нетерпением ожидает создания данного предприятия.

Региональная повестка

Ожидается, что значительное место на переговорах Лаврова и аз-Заяни займет обмен мнениями по основным аспектам региональной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, проблематику арабо-израильского урегулирования, перспективы надежной стабилизации в стратегически важном районе Персидского залива. "При этом акцент будет сделан на необходимость разрешения сохраняющихся здесь конфликтных ситуаций политико-дипломатическими средствами в духе соответствующих положений международного права и Устава ООН, при уважении суверенитета и территориальной целостности государств региона, исходя из недопустимости вмешательства в их внутренние дела", - добавили в МИД РФ.

Стоит отметить, что в прошлом году Бахрейн стал одной из арабских стран, которая пошла на нормализацию отношений с Израилем. Как подчеркивал глава МИД РФ, нормализация отношений между Израилем и арабскими государствами не должна использоваться для затягивания решения палестинской проблемы.

Министры также проведут сверку часов по ключевым аспектам российско-бахрейнского взаимодействия в рамках ООН и на других многосторонних площадках.