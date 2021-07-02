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Песков заявил об отсутствии подвижек по организации возможного саммита "пятерки" СБ ООН

По возможному выступлению президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН в этом году "тоже пока понимания нет", добавил представитель Кремля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Идея организации саммита лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН пока не получила развития. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь подвижек нет", - ответил он на вопрос, как продвигается идея созыва саммита "пятерки" СБ ООН.

По возможному выступлению президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН в этом году "тоже пока понимания нет", продолжил пресс-секретарь. По словам Пескова, непонятно в целом, в каком формате будет проходить Генассамблея. "Пока еще есть время, а, главное, ситуация с пандемией зачастую развивается непредсказуемо, поэтому это все будет решаться ближе к делу", - подчеркнул представитель Кремля.

В январе 2020 года Путин, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил созвать саммит пяти постоянных членов СБ ООН. В апреле в послании Федеральному собранию российский лидер выразил надежду на то, что личную встречу глав государств "ядерной пятерки" удастся провести, как только позволят эпидемиологические условия.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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