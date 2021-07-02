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Путин на следующей неделе совершит региональную поездку

В последний раз президент совершал региональную рабочую поездку в начале июня. Тогда он посетил Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Региональная поездка запланирована у президента РФ Владимира Путина во вторник, 6 июля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о графике российского лидера на следующей неделе.

"В понедельник у президента будет менее публичный рабочий график, будет несколько рабочих встреч. Есть региональная поездка у президента во вторник и так далее", - сказал Песков.

В последний раз Путин совершал региональную рабочую поездку в начале июня. Тогда он посетил Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Ранее, в апреле, глава государства побывал на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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