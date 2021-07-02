Лавров: ИГ активно осваивает территории в Афганистане на фоне вывода войск НАТО

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) активно осваивает территории в Афганистане на фоне вывода военных контингентов НАТО и безответственного подхода ряда официальных лиц в Кабуле. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Важно обратить внимание на Афганистан, куда игиловцы активно стягивают свои силы, причем делают это, используя непростительно затянувшийся процесс подготовки реальных мирных переговоров. Нас это волнует, поскольку игиловцы осваивают активно территории, прежде всего на севере Афганистана, прямо на границах стран, которые являются нашими союзниками, в условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, в условиях поспешного вывода войск НАТО из Афганистана без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач", - сказал он.

Лавров добавил, что Россия проводит консультации со странами - участницами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для обеспечения безопасности Центральной Азии в условиях усиления активности ИГ.

"Пытаемся, конечно же, вразумить политические круги о необходимости прекратить затягивание процесса переговоров, достижения договоренностей по формированию переходного правительства, - обратил внимание глава МИД РФ. - Делаем это и в составе так называемой расширенной "тройки", это Россия, Китай, США и Пакистан".

Вывод войск НАТО из Афганистана начался 29 апреля и должен завершиться осенью в соответствии с соглашением между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Ситуация в Сирии и Ираке

Россия не считает, что в Ираке и Сирии возросла угроза со стороны ИГ, добавил Лавров.

"Насчет угрозы со стороны ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), я не думаю, что она серьезно выросла и в Ираке, и в Сирии. В обеих странах удалось не допустить реализации планов халифата", - сказал он.

"Мы активно поддерживаем усилия правительства Ирака по ликвидации оставшихся отдельных отрядов террористов. То же самое мы можем сказать в отношении Сирии", - добавил министр.

Лавров указал, что Россия на законных основаниях помогает сирийскому народу в борьбе с терроризмом, в то время как ряд стран оккупировал часть Сирии под предлогом борьбы с террористической угрозой.