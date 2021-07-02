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Грушко заявил европейскому дипломату о бессмысленности ограничений против России

Замглавы МИД РФ выразил надежду на то, что здравый смысл возобладает и Евросоюз проявит политическую волю

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в пятницу на встрече с заместителем генсека Европейской службы внешних действий Энрике Морой заявил о бессмысленности намерений Брюсселя говорить с Москвой языком ультиматумов.

"С российской стороны были доведены принципиальные оценки последних решений ЕС в отношении России, включая "заключения" заседания Евросовета 24-25 июня. Подчеркнута бессмысленность попыток разговаривать с Россией языком ультиматумов, угроз и нелегитимных односторонних ограничений. Высказана надежда на то, что здравый смысл возобладает и Евросоюз проявит политическую волю, конструктивный и ответственный настрой на взаимодействие в вопросах, представляющих взаимный интерес. Именно такой подход отвечал бы целям формирования пространства неделимой безопасности, стабильности и процветания в Европе", - говорится в сообщении МИД РФ.

Лидеры 27 стран ЕС в ходе затянувшейся до глубокой ночи 25 июня дискуссии по России не смогли согласовать предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС. Взамен, согласно итоговому заявлению саммита, главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможности для диалога с Россией по отдельным темам, представляющим интерес для ЕС, а также проработать варианты введения новых санкций против РФ, включая экономические, для противодействия возможной будущей деятельности России, которую они расценят как вредоносную.

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