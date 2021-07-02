Путин обсудил с Совбезом цифровизацию сферы госуправления и обеспечения нацбезопасности

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза роль цифровизации в сфере госуправления и обеспечения национальной безопасности.

"Мы в последнее время не только много говорим, но и много делаем в направлении цифровизации всей экономики, всей нашей жизни в целом. Сегодня поговорим о роли этого направления нашего взаимодействия для государственного управления и обеспечения национальной безопасности России", - сказал Путин.

По его словам, речь идет в том числе об аспектах, связанных с обеспечением обороноспособности и внутренней безопасности. Глава государства отметил, что по этому вопросу выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует в правительстве программу цифровизации.

В совещании Совбеза также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.