МИД: война на Дальнем Востоке не была выгодна СССР, как это выставляет Запад

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Боевые действия на Дальнем Востоке в 1941 году не были выгодны Советскому Союзу, как это пытается представить Запад. Об этом говорится в распространенной в пятницу публикации МИД России.

"Не так давно в американском издании Wall Street Journal давно прославившийся на почве передергивания исторических фактов Шон МакМикин заявил, что СССР, мол, выиграл от начала боевых действий на Тихоокеанском театре военных действий (ТВД) в 1941 году. Подтверждением этому служит подписание Пакта о нейтралитете между Москвой и Токио в апреле 1941 года, - говорится в публикации. - Война на Дальнем Востоке не была выгодна Советскому Союзу, как пытаются представить на Западе, мы всю жизнь выступали за мирное сосуществование держав во всех регионах мира".

В российском дипведомстве подчеркнули, что начало боевых действий на Тихом океане "было продиктовано во многом существенными просчетами самих США, в частности, срывом дипломатических переговоров с японцами, попустительством экспансионистской политике Германии вкупе с надеждой на присоединение Японии как ее союзницы к агрессии против СССР, а также явной недооценкой военных возможностей Токио".

"Если кто-то хочет извратить логику и представить все в изощренном свете - не получится. Потому что мы историю знаем", - указали в министерстве.