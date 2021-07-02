Миссия РФ при ООН заявила, что Запад хочет заменить инструкторов из России в ЦАР на своих

ООН, 2 июля. /ТАСС/. Доклад экспертов ООН о якобы имевших место нарушениях российскими инструкторами международного гуманитарного права в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) направлен на то, что добиться замены специалистов из РФ на военнослужащих западных стран. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении постоянной миссии России при всемирной организации.

"Истинную же подоплеку действий наших западных коллег раскрыл в своем выступлении на конференции в Вашингтоне Гендиректор Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан, - говорится в сообщении. - Он признался, что убеждает руководство в Банги отказаться от услуг российских инструкторов и воспользоваться помощью западных стран для решения проблем безопасности ЦАР. Подобные аргументы срабатывают лишь для тех, у кого короткая историческая память или же заведомо ангажированный подход".

В постпредстве вновь повторили, что доклад экспертов ООН - фальшивка, которая не выдерживает никакой критики и является политически ангажированной. "Он целиком базируется на анонимных или ангажированных источниках, является бездоказательным, провокационным и политически мотивированным. Со ссылкой на необходимость гарантировать безопасность "свидетелей" в нем не приводятся конкретные источники информации. По сути, параллельно "легитимизируются" предвзятые сообщения и утверждения ряда оппозиционных медиаресурсов", - указали в диппредставительстве.

В сообщении подчеркивается, что "Россия будет и впредь готова сотрудничать со всеми конструктивно настроенными силами" в Африке.

Панель экспертов ООН подготовила доклад о ситуации в ЦАР. Он был представлен Совету Безопасности ООН на прошлой неделе. В докладе содержатся обвинения в адрес неких "российских инструкторов", к числу которых докладчики относят сирийцев и ливийцев, которые якобы участвовали в боевых действиях и расстрелах мирных жителей в ЦАР.