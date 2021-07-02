Врио главы Дагестана возглавил список "Единой России" на выборы в парламент республики

МАХАЧКАЛА, 2 июля./ТАСС/. Список партии "Единая Россия" на выборы в Народное собрание Дагестана возглавил врио главы республики Сергей Меликов. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе руководителя региона.

"Сегодня в рамках второго этапа XXXIII конференции Дагестанского регионального отделения "Единой России" определен список кандидатов в депутаты Народного Собрания Дагестана седьмого созыва, выдвигаемый по единому республиканскому избирательному округу.

"Делегаты от партии путём тайного голосования единогласно его утвердили. <…> Список кандидатов возглавил врио главы региона Сергей Меликов. В тройку кандидатов по общереспубликанской части списка, помимо главы региона, вошли сенатор Сулейман Керимов и депутат Государственной Думы Заур Аскендеров", - сказал собеседник агентства.