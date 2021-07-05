Президенты России и Узбекистана обсудили обострение ситуации в Афганистане

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в связи с обострением ситуации в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля.

"Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане. При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня была дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

Президенты двух стран условились о дальнейших контактах, сообщили в пресс-службе.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США. По его словам, руководство РФ внимательно наблюдает за ситуацией в стране и констатирует, что там "происходит дестабилизация".

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли РФ возможность отправки дополнительного контингента для помощи Таджикистану в охране границ, представитель Кремля указал, что российские военные и пограничники будут следить за обострением ситуации в приграничных районах Афганистана и принимать соответствующие решения.

В понедельник пресс-центр Погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил, что после боев со сторонниками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на территорию республики отступили более тысячи военных Афганистана. За последние две недели произошло уже несколько случаев вынужденного перехода афганских военнослужащих на таджикскую территорию.