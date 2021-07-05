Мишустин 6 июля посетит Томск

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 6 июля, посетит с рабочей поездкой Томск. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"6 июля в Томске М. В. Мишустин посетит особую экономическую зону технико-внедренческого типа, строящийся корпус Светленского лицея и Национальный исследовательский Томский государственный университет", - говорится в сообщении.

На площадке форума U-Novus 2021 председатель российского правительства встретится со студентами - молодыми предпринимателями и побеседует с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.