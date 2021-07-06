Лавров обсудит в Джакарте развитие партнерства с Индонезией и АСЕАН

У сторон накопилось немало вопросов для обсуждения: в последний раз Лавров посещал Индонезию почти четыре года назад - в августе 2017 года. В свою очередь глава МИД Индонезии не была в Москве с марта 2018 года.

Глава российского дипведомства прибыл в Джакарту накануне. Как ожидается, стороны обсудят весь комплекс двусторонних отношений, актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

ДЖАКАРТА, 6 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник в Джакарте встретится с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди и президентом республики Джоко Видодо, а также примет участие в юбилейных мероприятиях по линии Россия - АСЕАН.

Одним из таких насущных вопросов является борьба с коронавирусной инфекцией. Накануне в Индонезии выявили 29,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Из-за роста заболеваемости власти республики ввели серьезные ограничения. В частности, было принято решение не открывать курортный остров Бали для иностранных туристов.

Вероятно, ухудшение эпидемической обстановки будет способствовать скорейшей регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в республике. Для обсуждения поставок российской вакцины Москву в июне посетила делегация Индонезии.

Традиционный партнер

Россия традиционно придает большое значение развитию отношений с Индонезией - крупнейшей мусульманской страной мира с динамично развивающейся экономикой. "Между Москвой и Джакартой поддерживается доверительный политический диалог, укрепляются контакты в области безопасности, торгово-инвестиционной и гуманитарной сферах. Эффективно осуществляется координация в международных делах", - отметили в российском дипведомстве.

Лидеры двух стран неоднократно встречались на полях саммитов АТЭС и Группы двадцати. Президент РФ Владимир Путин посещал Джакарту в 2007 году, а в 2016 году в Сочи побывал президент Индонезии.

Одной из приоритетных задач является вывод двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства. Декларацию о стратегическом партнерстве планировалось подписать на саммите лидеров двух стран в Индонезии в 2020 году, однако визит президента РФ пришлось отложить из-за пандемии.

На стратегический уровень может выйти и российско-индонезийское военно-техническое сотрудничество. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах в Москве с индонезийским коллегой Прабово Субианто в январе 2020 года подчеркнул, что российская сторона готова и далее развивать ВТС с республикой.

Тридцатилетие диалога с АСЕАН

В программе российского министра значится участие в видеосовещании с главами МИД АСЕАН по случаю 30-летия российско-асеановских отношений и 25-й годовщины установления полномасштабного диалога России с "десяткой". Как рассказали в МИД РФ, стороны сосредоточатся на задачах дальнейшего развития стратегического партнерства и вопросах формирования архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также запланирована отдельная встреча Лаврова с генсеком АСЕАН Лим Джок Хоем.